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Росіяни інтенсивно обстрілюють Донеччину: є влучання у приватні будинки і шахту

Поранення отримали троє людей.

Росіяни інтенсивно обстрілюють Донеччину: є влучання у приватні будинки і шахту
Фото: Павло Кириленко у Telegram

Минулої доби окупанти вели обстріли на Волноваському, Донецькому і Горлівському напрямках.

Про це повідомляє у Telegram голова донецької ОВА Павло Кириленко.

“На Волноваському напрямку потерпає Вугледарська громада: чотири обстріли у Новоукраїнці, інтенсивний вогонь у Вугледарі. Інформація про постраждалих не надходила”, – зазначив він.

Кириленко додав, що на Донецькому напрямку напередодні вдень одна людина отримала поранення у Кураховому – у місті пошкоджено дві багатоповерхівки та три приватні будинки. Вночі та вранці відбулися два артобстріли Авдіївки. Без жертв.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

На Горлівському напрямку росіяни завдали ракетного удару по Іванопіллю Костянтинівської громади – пошкоджено три приватні будинки. Ще два будинки пошкоджено на околицях Часового Яру. У Соледарській громаді напружена ситуація: пошкоджено будинок у Васюківці та декілька будинків у Парасковіївці. У Торецьку росіяни поцілили у будівлю шахти. Постраждалих немає.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

 

Нагадаємо, за понеділок, 30 січня, росіяни поранили трьох мирних жителів Донеччини. 

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