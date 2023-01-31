Минулої доби окупанти вели обстріли на Волноваському, Донецькому і Горлівському напрямках.

Про це повідомляє у Telegram голова донецької ОВА Павло Кириленко.

“На Волноваському напрямку потерпає Вугледарська громада: чотири обстріли у Новоукраїнці, інтенсивний вогонь у Вугледарі. Інформація про постраждалих не надходила”, – зазначив він.

Кириленко додав, що на Донецькому напрямку напередодні вдень одна людина отримала поранення у Кураховому – у місті пошкоджено дві багатоповерхівки та три приватні будинки. Вночі та вранці відбулися два артобстріли Авдіївки. Без жертв.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

На Горлівському напрямку росіяни завдали ракетного удару по Іванопіллю Костянтинівської громади – пошкоджено три приватні будинки. Ще два будинки пошкоджено на околицях Часового Яру. У Соледарській громаді напружена ситуація: пошкоджено будинок у Васюківці та декілька будинків у Парасковіївці. У Торецьку росіяни поцілили у будівлю шахти. Постраждалих немає.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Нагадаємо, за понеділок, 30 січня, росіяни поранили трьох мирних жителів Донеччини.