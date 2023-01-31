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США відправили в Україну понад 60 БМП Bradley

Це перша партія цих БМП в рамках угоди про військову допомогу США на 2,85 млрд доларів.

США відправили в Україну понад 60 БМП Bradley
БМП Bradley
Фото: USTRANSCOM

Транспортне командування Міноборони США відправило першу партію бойових машин Bradley в Україну в рамках угоди про військову допомогу США на 2,85 мільярда доларів, оголошеної на початку цього року.

Про це повідомляється на сайті відомства. 

Вантаж, що містить понад 60 Bradley, залишив береги Північного Чарльстона, штат Південна Кароліна, минулого тижня та забезпечить українським силам додаткові наступальні та оборонні можливості для захисту своїх кордонів від вторгнення Росії.

Зазначається, що Bradley — це бойова броньована машина, яка перевозить піхоту в зоні бойових дій і веде допоміжний вогонь. 

Разом із 60 Bradley адміністрація президента Джо Байдена оголосила про виділення додаткових 2,5 мільярдів доларів на безпекову допомогу, що включає додаткові бойові машини, боєприпаси, ракети та бронетранспортери Stryker. Таким чином, загальний внесок США в ці зусилля з моменту початку російського вторгнення в лютому 2022 року досяг 27,1 мільярда доларів.

Фото: USTRANSCOM

Фото: USTRANSCOM

Фото: USTRANSCOM

Нагадаємо, нещодавно міністр оборони Великобританії Бен Воллес заявив, що постачання танків Challenger 2, які в рамках військової допомоги передасть Україні Великобританія, очікуються до літа. З міркувань безпеки Воллес не повідомив графік навчань українців.

29 січня Міноборони Британії повідомило, що українські танкісти прибули для військового навчання.

Раніше західні країни підтвердили свою згоду на поставку 321 важкого танка в Україну. 

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