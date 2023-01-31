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Уночі ворог обстріляв з важкої артилерії громаду на Дніпропетровщині

Пошкоджені будинки і господарські споруди.

Уночі ворог обстріляв з важкої артилерії громаду на Дніпропетровщині
Фото: Микола Лукашук у Telegram

Уночі 31 січня російська армія завдала удару по Мирівській громаді у Нікопольському районі Дніпропетровщини. Ворог бив з важкої артилерії, випустивши близько десяти снарядів.

Про це повідомляє у Telegram очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

“Як наслідок – три приватні житлові будинки пошкоджено, також зачепило дві господарські споруди і лінії електропередач. Обстеження територій обстрілу триває. Люди неушкоджені”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Микола Лукашук у Telegram

Фото: Микола Лукашук у Telegram

В інших районах області протягом ночі було тихо.

 

Нагадаємо, 28 січня окупанти обстріляли два райони Дніпропетровщини.

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