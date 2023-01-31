НАЗК і ДБР витратили великі кошти, щоб судити мера, який вивіз дружину і дітей з-під обстрілів, - Садовий у суді по Атрошенку
НАЗК і ДБР витратили великі кошти, щоб судити мера, який вивіз дружину і дітей з-під обстрілів, - Садовий у суді по Атрошенку
У Києві судитимуть керівника фірми, який присвоїв 13 млн на постачанні рентгенапаратів під час ковіду
У Києві судитимуть керівника фірми, який присвоїв 13 млн на постачанні рентгенапаратів під час ковіду
Нам треба 10 000 дронів на місяць!
Нам треба 10 000 дронів на місяць!
Уряд скасував доплату в 30 тисяч грн на період війни військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони
Уряд скасував доплату в 30 тисяч грн на період війни військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони
Ракетна атака на Харків: повністю зруйнований поверх будинку, є поранені (оновлено)
Ракетна атака на Харків: повністю зруйнований поверх будинку, є поранені (оновлено)
Головою Дніпропетровської ОВА може стати заступник Резніченка, – джерела
Головою Дніпропетровської ОВА може стати заступник Резніченка, – джерела
Голову Луганської ОВА Гайдая можуть призначити послом до Казахстану. На його місце розглядається кандидатура нардепа від СН
Голову Луганської ОВА Гайдая можуть призначити послом до Казахстану. На його місце розглядається кандидатура нардепа від СН
Євгенія Закревська: "Як жінці мені на фронті не вистачає снарядів"
Євгенія Закревська: "Як жінці мені на фронті не вистачає снарядів"
ГоловнаСуспільствоВійна

У Білому домі прокоментували слова Байдена про винищувачі F-16

Координатор Ради нацбезпеки Джон Кірбі захистив відмову Джо Байдена надати літаки.

У Білому домі прокоментували слова Байдена про винищувачі F-16
Фото: EPA/UPG

Рішення США не надсилати Україні винищувачі F-16 прокоментував координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

Кірбі захистив рішення адміністрації президента Джо Байдена щодо літаків, натомість вказавши на допомогу, яку США надають, включно з танками Abrams, пише CNN.

“Що я можу вам сказати, так це те, що відправляється багато можливостей, і вони будуть надіслані у найближчі тижні та місяці”, – сказав він.

Кірбі підкреслив, що надане озброєння матиме “вирішальне значення для допомоги українцям у бойових діях зараз узимку, а також у бойових дії, які, як ми очікуємо, вони вестимуть”.

На його думку, рішення про відправку танків Abrams не було ухвалено занадто пізно.

“Рішення щодо танків – і не лише США, а й німців, а до цього британців – справді було продумано так, щоб допомогти Україні бути готовою до бойових дій, які, як ми думаємо, всі побачать навесні. Отже, насправді це був один із тих випадків, коли ми намагаємося спрогнозувати потреби України, коли погода покращиться, і коли, як ми очікуємо, росіяни спробують перейти в наступ”, – сказав він. 

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден у відповідь на запитання журналістів заявив, що його країна не надасть Україні винищувачі F-16.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , ,
Читайте також