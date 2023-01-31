У Білому домі прокоментували слова Байдена про винищувачі F-16

Рішення США не надсилати Україні винищувачі F-16 прокоментував координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

Кірбі захистив рішення адміністрації президента Джо Байдена щодо літаків, натомість вказавши на допомогу, яку США надають, включно з танками Abrams, пише CNN.

“Що я можу вам сказати, так це те, що відправляється багато можливостей, і вони будуть надіслані у найближчі тижні та місяці”, – сказав він.

Кірбі підкреслив, що надане озброєння матиме “вирішальне значення для допомоги українцям у бойових діях зараз узимку, а також у бойових дії, які, як ми очікуємо, вони вестимуть”.

На його думку, рішення про відправку танків Abrams не було ухвалено занадто пізно.

“Рішення щодо танків – і не лише США, а й німців, а до цього британців – справді було продумано так, щоб допомогти Україні бути готовою до бойових дій, які, як ми думаємо, всі побачать навесні. Отже, насправді це був один із тих випадків, коли ми намагаємося спрогнозувати потреби України, коли погода покращиться, і коли, як ми очікуємо, росіяни спробують перейти в наступ”, – сказав він.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден у відповідь на запитання журналістів заявив, що його країна не надасть Україні винищувачі F-16.