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Президент Хорватії заявив, що “Крим більше ніколи не буде частиною України”

"Прибуття німецьких танків в Україну лише зблизить Росію з Китаєм".

Президент Хорватії заявив, що “Крим більше ніколи не буде частиною України”
Зоран Міланович
Фото: ЕРА/UPG

“Крим, анексований Росією в 2014 році, ніколи більше не буде частиною України”, заявив президент Хорватії Зоран Міланович.

Про це пише Reuters

Він додав, що прибуття німецьких танків в Україну лише зблизить Росію з Китаєм.

“Зрозуміло, що Крим більше ніколи не буде частиною України”, – cказав Міланович.

Зазначимо, Міланович виступає проти того, щоб Загреб надав Києву військову допомогу. У грудні хорватські законодавці відхилили пропозицію про приєднання країни до місії Європейського Союзу на підтримку української армії, що показало глибокі розбіжності між Мілановичем і прем’єр-міністром Андреєм Пленковичем.

Міланович заявив, що не хоче, щоб його країна, найновіша держава-член ЄС, зіткнулася з тим, що він назвав “потенційно катастрофічними наслідками через 11-місячну війну в Україні”.

За його словами, те, що Захід робить щодо України, є “глибоко аморальним, оскільки немає вирішення (війни)”.

Нагадаємо, торік у листопаді Міланович виступив проти тренувань військових Збройних сил України на території його країни в межах місії Євросоюзу.

У квітні він назвав "штриканням ведмедя ручкою в око" членство Фінляндії та Швеції в НАТО. 

Ще до цього прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович припинив всі контакти з президентом Зораном Мілановичем. Він заявив про зв'язок президента з колишньою югославською секретною службою, а також звинуватив Мілановича в тому, що він маніпулятор і вандал і “людина з проросійськими поглядами”.

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