Головне за день. Понеділок, 30 січня

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на засіданні 30 січня ухвалила рішення накласти штрафи на обленерго.

Як ідеться на сайті комісії, до переліку потрапили Львівобленерго, Закарпаттяобленерго та ДТЕК Київські регіональні електромережі.

У НКРЕКП зазначили, що стягнення застосували через недотримання товариствами вимог нормативно-правових актів, які регулюють функціонування ринку електричної енергії.

ДТЕК вкотре заявила про незгоду із рішенням Нацкомісії і намір оскаржити його в суді.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що авіація Сил оборони України впродовж доби завдала 4 ударів по районах зосередження ворога, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 4 райони зосередження та 2 склади боєприпасів окупантів.

Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На інших напрямках – обороняється.

Російські окупанти минулої доби завдали 4 ракетних ударів. Також здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по цивільній інфраструктурі міста Очаків на Миколаївщині.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 30 січня – в новині.

Кількість поранених унаслідок обстрілу Херсону в неділю збільшилася до десяти осіб.

"Оновилася інформація щодо постраждалих після вчорашніх ударів по місту: стало відомо про десятьох осіб, що отримали поранення різного ступеня тяжкості, троє осіб - загинули", - йдеться у повідомленні Херсонської міської ради.

Сьогодні, 30 січня, російські війська вже двічі обстріляли Херсон. Було зруйновано гараж, пошкоджено житлові будинки, автомобіль та мережу електропередачі. Минулося без загиблих та постраждалих.

Верховній Раді пропонують визнати ПВК "Вагнера" міжнародною злочинною організацією.

Нардепи зареєстрували відповідний проєкт постанови.

Як ідеться в тексті документа, що є в розпорядженні LB.ua, "вагнерівці" на території України використовують "злочинні методи, які мають невибірковий характер і несуть загрозу життю і здоров’ю цивільного населення, мають ознаки масового порушення міжнародного гуманітарного права". Також члени ПВК "відповідальні за численні випадки неправомірного і необґрунтованого воєнною необхідністю застосування зброї проти мирного населення України, акти жорстокості і жорстокого поводження, примусового переміщення цивільних осіб, зґвалтування, викрадення дітей, масові страти, збройні напади на заклади освіти, охорони здоров’я, культові споруди тощо".

Докладніше - в новині.

Керівника Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая можуть призначити послом у Казахстані. Про це LB.ua повідомили обізнані джерела.

За словами співрозмовників редакції, після захоплення окупантами значної частини Луганської області очільника ОВА вирішили перевести туди, де знадобиться його досвід. Казахстан є важливою країною для розвитку відносин, оскільки має нафту, газ, озброєння та вигідний з точки зору інвестицій. Проти призначення Гайдая послом до Казахстану активно виступають росіяни.

Сам Гайдай у коментарі LB.ua зазначив, що готовий працювати там, куди його направить президент.

За словами співрозмовників редакції, основним кандидатом на посаду голови Луганської ОВА нині є заступник голови депутатської фракції "Слуга народу" Максим Ткаченко. Він до 2014 року керував компанією "Майстер-шоу", що організовувала гастролі артистів. Після початку вторгнення 2014 року переїхав до Києва, став співвласником ТОВ "Квартал-концерт". Очолював команду Зеленського на виборах 2019 року в Луганській області.

Очільником Дніпропетровської обласної військової адміністрації замість звільненого Валентина Резніченка прагне стати його перший заступник Володимир Орлов. Нині він є тимчасовим виконувачем обовʼязків голови ОВА. На посаду заступника був призначений трохи більше ніж за рік до повномасштабного вторгнення.

Окрім Орлова, на цю посаду прагне номінуватися голова місцевої облради Микола Лукашук. Також свої інтереси в області має депутат від "Слуги народу" Юрій Кисіль, якій намагається просувати альтернативні кандидатури.

На посаду керівника Запорізької ОВА пропонувалася кандидатура Володимира Горбатюка – бойового генерала, повыдомили LB.ua обізнані з можливими кадровими призначеннями співрозмовники.

Перший заступник колишнього керівника Київської ОВА Олексія Кулеби, Дмитро Назаренко, обговорюється на посаду голови Сумської ОВА. Він працював у Київській обласній адміністрації з 2018 року, а зараз став т.в.о. керівника.

Щодо Херсонській ОВА інформація поки відсутня.

Нагадаємо, що голів Дніпропетровської, Сумської, Запорізької, Херсонської і Київської ОВА президент звільнив минулого тижня.

Тимчасовий повірений України був у понеділок, 30 січня, викликаний на зустріч в МЗС Ірану.

"Україна неодноразово застерігала Іран: наслідки за підтримку агресії проти України будуть набагато масштабніші, ніж вигода від співпраці з Росією. Нам невідома причина вибухів на іранських об‘єктах. Але, як каже перська народна мудрість, не роби іншому зла, і собі не нашкодиш", - написав з цього приводу речник МЗС України Олег Ніколенко.

Нагадаємо, в ніч проти неділі, 29 січня, в Ірані сталася низка потужних вибухів. Атаковані військові склади, авіабази та заводи з виробництва боєприпасів, лунали вибухи й у Тегерані.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що події в Ірані наразі демонструють наслідки політики їхнього керівництва. Зокрема Тегеран продовжує підтримувати Москву в її агресії, надаючи Росії озброєння.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!