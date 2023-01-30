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Минулого тижня час відключень електроенергії в Києві в середньому не перевищував 5 годин на день

В середньому світло у киян є 80% часу. 

Минулого тижня час відключень електроенергії в Києві в середньому не перевищував 5 годин на день
Фото: Макс Требухов

У Києві світло продовжують відключати за графіками. При цьому  в квартирах киян світло відключають досить рівномірно.

Про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко.

“Середній час відключень складає 4 год. 50 хв / 4 год. 51 хв / 4 год. 58 хв для кожної групи”, - написав Коваленко. 

Він уточнив, що в середньому світло у киян є 80% часу. 

На завтра для Києва встановлені обмеження на рівні 1012 МВт вдень та 709 МВт вночі.

Для Дніпропетровської області - 1225 МВт вдень, 1293 МВт вночі.

Сергій Коваленко нагадав, що групи розраховуються не за кількістю будинків, а за потужністю - на кожну підгрупу виділено 35-45 МВт.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на засіданні 30 січня ухвалила накласти штрафи на Львівобленерго, Закарпаттяобленерго та ДТЕК Київські регіональні електромережі.

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