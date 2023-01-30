Іранських чи корейських ракет не бачили, - Данілов

Росія використовує у війні проти України власні ракети. Ракет виробництва КНДР чи Ірану не було виявлено.

Про це повідомив в ефірі телемарафону секретар РНБО Олексій Данілов.

"Ті ракети, які ми спостерігаємо на нашій території. Поки на питання, чи це корейські ракети, нам відповіді не дають. Це суто російські ракети, які в них були з давніх часів, або які вони виготовляли, умовно кажучи, минулого року", - пояснив Данілов.

За його словами, звернення Росії за допомогою до Ірану та КНДР каже про те, що спроможності самотужки виготовляти високоточні ракети у них немає.

"Чи буде така допомога, чи ні, наразі ми сказати не можемо. Принаймні ми ще не бачили іранських ракет, хоча 3-4 місяці про це вже розмови йдуть", - додав секретар РНБО.

Нагадаємо, що аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вказують на те, що Росія продовжує поглиблювати військові та економічні відносини з Іраном, прагнучі до взаємовигідного ухилення від санкцій.