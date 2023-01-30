Рашисти втекли, кинувши на полі бою своїх загиблих.

Десантники 79-ої окремої десантно-штурмової бригади відбили штурм росіян на декількох позиціях поблизу Мар'їнки.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби бригади у фейсбуці.

За інформацією військових, російська піхота намагалася непомітно наблизитися до позицій десантників, аби штурмом захопити їх.

"Підступність задуму ворога полягала в тому, що в цей же час він без упину атакував інші підрозділи бригади, активно застосовуючи на тих ділянках підтримку своєї артилерії. На цій же ділянці його штурмовий загін намагався підійти "тихо", без вогневої допомоги своєї арти", - розповіли в бригаді.

Ворогів виявила аеророзвідка, і їхній рух зупинили, завдавши вогневого ураження з активним застосуванням скидів боєприпасів з дронів. Тоді застосували стрілецьке озброєння та гранатомети.

"Понісши значні втрати, противник відмовився від своїх планів і під прикриттям димової завіси окупанти втекли, кинувши на полі бою своїх загиблих", - додали військові.

Нагадаємо, Сили оборони знищили за минулу добу, 29 січня, ще 490 російських окупантів і чотири танки.

Морські піхотинці за 28 січня ліквідували групу загарбників, а також танк і склад із боєприпасами.