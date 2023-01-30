Із Мелітополя росіяни викрали вже майже 1000 людей, - міський голова

Від початку окупації Мелітополя росіяни викрали майже 1000 людей.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у Media Center Ukraine - Ukrinform.

Крім того, іще щонайменше 3500 українців було переміщено з в’язниць до тимчасово окупованого Криму.

"За майже рік окупації лише в місті Мелітополі було викрадено майже 1000 наших мешканців. На сьогодні точно сотні ще перебувають в полоні в різних містах", — сказав Федоров.

За його словами, окупаційна влада розпорядилася легалізувати 28 в'язниць на тимчасово захоплених територіях, три з яких розташовані у Запорізькій області.

"Якщо раніше ми казали, що лише у Мелітополі існує щонайменше 5 катівень, то частину з них рашисти вже легалізували. Ми не можемо сказати, скільки точно там перебуває людей. З в’язниць, які були до окупації, вони перемістили щонайменше 3,5 тисячі ув’язнених до тимчасово окупованого Криму. Звичайно ж, перемістили нелегально", - зазначив міський голова Мелітополя.

Нагадаємо, російські окупанти облаштували катівню в будівлі колишнього Горностаївського райвідділу УМВС на Херсонщині.

Станом на початок цього року на деокупованій Харківщині українські правоохоронці виявили 25 катівень, які були створені російськими окупантами.