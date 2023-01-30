​ЗСУ знищили за минулу добу ще 490 російських окупантів і чотири танки

Збрйні сили України за минулу добу знищили ще 490 роосійських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 126 650 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.01.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 126650 (+490) осіб ліквідовано;
- танків - 3201 (+4);
- бойових броньованих машин - 6369 (+3);
- артилерійських систем - 2196 (+1);
- РСЗВ- 453 (+0);
- засоби ППО - 221 (+0);
- літаків - 293 (+0);
- гелікоптерів - 284 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1947 (+0);
- крилаті ракети - 796 (+0);
- кораблі / катери - 18 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5041 (+4);
- спеціальна техніка -199 (+0).
Дані уточнюються.
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