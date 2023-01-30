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​ЗСУ знищили за минулу добу ще 490 російських окупантів і чотири танки

Загальні втрати Росії - близько 126 650 військових.

​ЗСУ знищили за минулу добу ще 490 російських окупантів і чотири танки
Фото: надано автором

Збрйні сили України за минулу добу знищили ще 490 роосійських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 126 650 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.01.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 126650 (+490) осіб ліквідовано;
  • танків - 3201 (+4);
  • бойових броньованих машин - 6369 (+3);
  • артилерійських систем - 2196 (+1);
  • РСЗВ- 453 (+0);
  • засоби ППО - 221 (+0);
  • літаків - 293 (+0);
  • гелікоптерів - 284 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1947 (+0);
  • крилаті ракети - 796 (+0);
  • кораблі / катери - 18 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5041 (+4);
  • спеціальна техніка -199 (+0).

Дані уточнюються.

Нагадаємо,

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