​ЗСУ знищили за минулу добу ще 490 російських окупантів і чотири танки

Збрйні сили України за минулу добу знищили ще 490 роосійських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 126 650 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.01.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 126650 (+490) осіб ліквідовано;

танків - 3201 (+4);

бойових броньованих машин - 6369 (+3);

артилерійських систем - 2196 (+1);

РСЗВ- 453 (+0);

засоби ППО - 221 (+0);

літаків - 293 (+0);

гелікоптерів - 284 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1947 (+0);

крилаті ракети - 796 (+0);

кораблі / катери - 18 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 5041 (+4);

спеціальна техніка -199 (+0).

Дані уточнюються.

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