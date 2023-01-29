Сьогодні окупанти 72 рази обстріляли прикордоння Сумщини

Люди не постраждали.

Сьогодні російські війська вкотре обстріляли прикордоння Сумської області. За добу було зафіксовано 72 "прильоти".

Про це Сумська ОВА повідомляє у Telegram.

"Протягом дня ворог здійснив обстріли шести територіальних громад області: Білопільської, Великописарівської, Есманьської, Краснопільської, Миропільської, Юнаківської. Було зафіксовано 72 "прильоти", – йдеться у повідомленні.

На територію Юнаківської громади росіяни з безпілотника скинули один вибуховий пристрій (типу ВОГ). Також ближче до вечора був мінометний обстріл – шість "прильотів".

По Есманьській громаді окупанти стріляли зі стрілецької зброї. Противник випустив дві кулеметні черги.

Білопільська громада обстрілювалася російськими військами з мінометів. Усього було зафіксовано 29 "прильотів". Також росіяни завдавали ударів з гранатометів (30 "прильотів" з АГС).

На територію Краснопільської громади росіяни також скинули з безпілотника один вибуховий пристрій (типу ВОГ), при цьому два вибухові пристрої скинули окупанти на селище Велика Писарівка, що у Великописарівській громаді.

Під мінометний вогонь потрапила Миропільська громада. Усього зафіксовано п'ять "прильотів".

"Попередньо – у всіх випадках без жертв та руйнувань", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу ворог 13 разів обстріляв Сумську область.