Головне за день. Неділя, 29 січня

Наступальні дії ворога на Донбасі, засідання Ставки верховного головнокомандувача, обстріл Херсона, прощання з британським волонтером, вибухи на військових об'єктах в Ірані. Яким запам’ятається 340-й день повномасштабної війни.

Сьогодні президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача.

“Заслухали доповіді щодо оперативної обстановки на фронті, зокрема на Донецькому напрямку та на півдні. Розглянули важливу інформацію від розвідки щодо ймовірних дій ворога на найближчий період. Готуємося до всіх можливих подій”, – повідомив глава держави у Telegram.

Також на засіданні Ставки обговорювалося питання забезпечення ключових потреб сил оборони України в основних зразках озброєння, військової техніки та боєприпасів для проведення операцій, запланованих на 2023 рік.

Президент наголосив, що 2023 рік “обов’язково буде роком нашої перемоги”.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що авіація Сил оборони впродовж доби завдала удару по зенітно-ракетному комплексу противника та 2 ударів по районах зосередження живої сили, озброєння і військової техніки.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 2 радіолокаційних станції ворога та склад боєприпасів.

Противник здійснив 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню, зокрема і по населених пунктах, що неподалік лінії зіткнення. Є поранені та загиблі серед мирного населення. Продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На інших напрямках обороняється на раніше зайнятих рубежах.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 29 січня – в новині.

29 січня російська армія обстріляла Херсон, поцілили у житлові квартали міста та у будівлю обласної клінічної лікарні.

Троє людей загинули, кількість поранених уточнюється, повідомляє Суспільне.

Упродовж доби росіяни двічі обстріляли обласну клінічну лікарню, пошкоджений дах. Одна медична сестра отримала поранення.

Загалом місто обстріляли сім разів.

В Києві попрощалися з британським волонтером Ендрю Бегшоу, який на початку січня загинув під Соледаром Донецької області.

Прощання відбулося в Трапезному храмі Софійського монастиря. Попрощатися з Бегшоу прийшли українські волонтери, які займаються евакуацією з гарячих точок, повідомив кореспондент LB.

Бегшоу був громадянином Великої Британії, але жив у Новій Зеландії. Він приїхав до України в квітні 2022 року і став до волонтерської справи, доставляючи мешканцям фронтових регіонів продукти й ліки, а також евакуюючи цивільних із зони бойових дій.

Бегшоу та Пері були вбиті росіянами під час спроби евакуації літньої жінки. В їхнє авто потрапив артилерійський снаряд.

Пішов з життя український поет-шістдесятник, перекладач, критик, публіцист Дмитро Павличко. Дмитру Васильовичу було 94 роки.

"Сьогодні ввечері помер Дмитро Павличко. Мені щойно про це повідомив Богдан Горинь з посиланням на доньку письменника. Світла пам'ять і Царство небесне, шановний і дорогий Дмитре Васильовичу", – повідомив у Facebook голова Національної спілки письменників України Михайло Сидоржевський.

Дмитро Павличко – поет, перекладач, літературний критик, публіцист, шістдесятник, громадсько-політичний діяч, у 2004 році йому присвоєно звання Героя України. Кавалер ордена князя Ярослава Мудрого IV, V ступеня (1999, 2009), ордена "За заслуги" III ступеня (1997), ордена Свободи (2015), лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка (1977). У 1990-1994, 1998-1999, а також у 2005-2006 роках був народним депутатом України.

Низка потужних вибухів сталася в ніч проти неділі на різних об'єктах військової інфраструктури в Ірані.

Атаковані військові склади, авіабази та заводи з виробництва боєприпасів, зокрема в місті Шахід-Салімі в провінції Східний Азербайджан спалахнув великий завод з виробництва моторних мастил. Атаки безпілотників зазнав також військовий завод з виробництва боєприпасів у центральній провінції Ісфахан.

Повідомляли також про вибух на авіабазі у місті Дизфуль на заході Ірану, вибухи й пожежі в містах Хамадан (захід країни) та Решт, що на півночі. Звуки вибухів чути і в Тегерані. За словами місцевих жителів, атаковані урядові будинки. Очевидці повідомляли, що в небо над іранською столицею підняли літаки.

Станом на ранок даних про жертв і постраждалих не було, як і офіційної інформації від іранської влади. У міністерстві оборони Ірану підтвердили лише атаку БПЛА на завод з виробництва боєприпасів в Ісфахані.

Якій країні належать безпілотники, що атакували іранський об'єкт, влада Ірану поки що не говорить. Як стверджує арабський новинний телеканал Al Arabiya, Ізраїль розпочав спеціальну операцію на території Ірану з метою знищення його військової промисловості. Ізраїль цю заяву не коментує.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!