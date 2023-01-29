Екскерівник СБУ на Харківщині Дудін 24 лютого спробував захопити владу в регіоні, - Синєгубов
Екскерівник СБУ на Харківщині Дудін 24 лютого спробував захопити владу в регіоні, - Синєгубов
Кличко та інші мери приїхали до Львова підтримати Атрошенка у суді
Кличко та інші мери приїхали до Львова підтримати Атрошенка у суді
Уряд скасував доплату в 30 тисяч грн на період війни військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони
Уряд скасував доплату в 30 тисяч грн на період війни військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони
Дрони атакували центр виробництва боєприпасів Міноборони Ірану
Дрони атакували центр виробництва боєприпасів Міноборони Ірану
На Черкащині попрощалися з українським військовим Олегом Собченком
На Черкащині попрощалися з українським військовим Олегом Собченком
Українське командування затвердило список пілотів, які опанують винищувачі F-16, – Ігнат
Українське командування затвердило список пілотів, які опанують винищувачі F-16, – Ігнат
"Найбільше боюся, що наша перемога стане нашою поразкою". Розмова з бійцем Олександром Ширшиним - тим, що читав Снайдера в окопі
"Найбільше боюся, що наша перемога стане нашою поразкою". Розмова з бійцем Олександром Ширшиним - тим, що читав Снайдера в окопі
НАЗК і ДБР витратили великі кошти, щоб судити мера, який вивіз дружину і дітей з-під обстрілів, - Садовий у суді по Атрошенку
НАЗК і ДБР витратили великі кошти, щоб судити мера, який вивіз дружину і дітей з-під обстрілів, - Садовий у суді по Атрошенку
ГоловнаСуспільствоВійна

ЗСУ отримають бронемашини Wisent 1 MC для проривання мінних полів

Постачання БМП буде завершене до кінця 2023 року.

ЗСУ отримають бронемашини Wisent 1 MC для проривання мінних полів
Фото: pearson-eng.com

Збройні сили України отримають бронемашини для розмінування Wisent 1 MC. БМП допоможуть проривати мінні поля.

Про це йдеться у повідомленні Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) та Pearson Engineering.

Wisent 1 MC – це броньовані машини, вироблені FFG, які будуть оснащені повнорозмірним мінним відвалом від Pearson Engineering.

Таку техніку для України вже замовив уряд Німеччини у рамках військової допомоги. Постачання планують завершити до кінця 2023 року.

БМП Wisent 1 має модифікований корпус танка Leopard 1. Вона також оснащена високим балістичним захистом і захистом від мін, що гарантує максимально можливу безпеку екіпажу.

 

Плуг для розкриття мін, що встановлений на БМП, призначений для забезпечення бойових машин здатністю проривати мінні поля. Зубці, розташовані по всій ширині транспортного засобу, витісняють закопані міни, створюючи зручну для руху дорогу.

Нагадаємо, внаслідок вторгнення РФ третина території України потенційно забруднена вибухонебезпечними предметами. На її очищення може знадобитись більше 10 років.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , ,
Читайте також