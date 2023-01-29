Україна не отримала реакції від міжнародної спільноти на трагедію в Оленівці, – Лубінець

Сьогодні минуло пів року з того дня, коли росіяни вчинили теракт в Оленівці, внаслідок якого загинули українські військовополонені. Україна досі не отримала відповідної реакції на цю трагедію з боку міжнародної спільноти.

Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець написав у Facebook.

“Сьогодні – пів року як росіяни вчинили страшний теракт в Оленівці. Загинули наші воїни, українські військовополонені. Для мене та кожного українця – це цинічна публічна страта українських військових, які опинилися в полоні”, – йдеться у повідомленні.

За словами омбудсмена, фахівці говорять про те, що вибух відбувся всередині. Генпрокурор відзначав, що причиною цього вбивства або способом цього вбивства була термобарична зброя. При цьому жодних атак з боку України, як це стверджують в Росії, не було.

“Україна не отримала очікуваної реакції від міжнародної спільноти – немає успіхів у розслідуванні, і ніхто не домігся бодай допуску на місце трагедії. Я неодноразово публічно наголошував, що готовий поїхати на місце трагедії, аби ми всі дізналися правду... Прикро, що не відреагував належним чином Міжнародний Комітет Червоного Хреста. Незрозумілою лишається позиція ООН”, – наголосив Лубінець.

Він нагадав, що спочатку генсекретар ООН організував окрему місію в Оленівку. Однак не було докладено зусиль для зустрічей з українською стороною, щоб взяти напрацювання та документи щодо теракту. А вже через п’ять місяців місію ООН розформували без жодної критики РФ, яка за увесь цей час не надала доступу ні представникам місії, ні українській стороні та фактично зірвала розслідування.

“П’ять місяців – це великий термін для того, щоб замести сліди злочину, однак це малий термін для того, щоб про нього забути... Україна буде розслідувати вбивство наших військових в Оленівці. Впевнений, що це буде ще один окремий факт для спеціального трибуналу! І кожен злочинець отримає своє справедливе покарання”, – зазначив омбудсмен.

Нагадаємо, в ніч проти 29 липня 2022 року на території колишньої виправної колонії № 210 селища Оленівка, де утримували українських військовополонених, стався потужний вибух, загинуло понад 50 українських захисників.