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Окупанти обстріляли Чернігівщину, зафіксовано понад 10 влучань

Втрат серед особового складу та техніки немає.

Окупанти обстріляли Чернігівщину, зафіксовано понад 10 влучань
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький у Facebook

Ворожі війська у неділю, 29 січня, обстріляли Чернігівську область з артилерії та мінометів, зафіксовано понад 10 прильотів.

Про це повідомило у Telegram Оперативне командування "Північ" Збройних сил України.

З 12:20 до 12:30 стало відомо про вісім "приходів", імовірно, з міномету 120 мм, в районі н.п. Хрінівка.

Крім того, з 12:30 до 12:38 зафіксовано три "приходи", імовірно, з САУ, в районі н.п. Красний Хутір.

"Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - зазначили в ОК "Північ".

Нагадаємо, що протягом минулої доби російські окупанти завдали одного ракетного і 32 авіаційних удари та здійснили понад 65 обстрілів з РСЗВ.

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