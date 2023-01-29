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ПЦУ отримає угоду на користування храмами Києво-Печерської лаври, - Епіфаній

Тоді молитви будуть відбуватися щодня.

ПЦУ отримає угоду на користування храмами Києво-Печерської лаври, - Епіфаній
Фото: EPA/UPG

Митрополит Епіфаній висловив переконання, що ПЦУ отримає довгостроковий договір на користування храмами Києво-Печерської лаври - Свято-Успенським собором та Трапезною церквою.

Про це Епіфаній розповів у інтерв'ю NV. 

"Зараз ми отримали два разових дозволи на звершення богослужіння, тому що потрібно владнати ще юридичні нюанси, але я певний, що ми отримаємо також довгостроковий договір на користування двома храмами в Верхній Лаврі: Свято-Успенським собором та Трапезною церквою", - сказав Епіфаній. 

Він зазначив, що ПЦУ пішла дипломатичним шляхом і запропонувала механізм разового дозволу, хоча до кінця ніхто не розумів, що його можна буде отримати вже на Різдво 7 січня. 

"Ми мріяли, що будемо звершувати богослужіння на території Києво-Печерської Лаври, нашої древньої української святині. Ми цей процес розпочали ще раніше. Синодом в червні було прийняте рішення про реєстрацію юридичної особи в складі ПЦУ — Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври", - пояснив Епіфаній. 

Він додав, що поки ПЦУ отримуватиме разові доступи та звершуватиме богослужіння тільки на великі свята, але з часом розраховує проводити їх щонеділі. 

"З часом, коли буде сформовано наш монастир і до нас приєднається частина братії з Нижньої Лаври, ми тоді все впорядкуємо, налагодимо і тоді богослужіння буде звершуватися регулярно у центральному Успенському соборі кожної неділі, а вже на території Лаври богослужіння будуть звершуватися кожного дня. Це питання часу", - запевнив Епіфаній. 

Нагадаємо, перше богослужіння у Києво-Печерській Лаврі митрополит Епіфаній звершив на свято Різдва Христового. Вперше за понад 300 років у Лаврі лунала українська молитва.

19 січня ПЦУ провела богослужіння в Києво-Печерській Лаврі з нагоди Хрещення. 

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