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Вселенський Патріарх засудив російське вторгнення і назвав війну в Україні "диявольською, яку породила неправда"

Предстоятель ПЦУ заявив, що Варфоломій молиться за перемогу українського народу.

Вселенський Патріарх засудив російське вторгнення і назвав війну в Україні "диявольською, яку породила неправда"
Фото: Facebook/Митрополит Епіфаній

Предстоятель ПЦУ Епіфаній відвідав Константинополь і зустрівся зі Вселенським Патріархом Варфоломієм.

Як наголосив митрополит у своєму дописі у фейсбуці, Варфоломій захоплюється сміливістю українського народу і молиться за нього та його перемогу.

"Ми засуджуємо цю війну, російську агресію проти України. Це диявольська війна, яку породила неправда. Я про це сказав у своєму виступі нещодавно на форумі в Абу Дабі, і більшість присутніх вітали це визначення аплодисментами", - процитував Варфоломія Предстоятель ПЦУ.

Епіфаній також очолив унікальне богослужіння в Патріаршому храмі святого Георгія на Фанарі.

"Як Предстоятель Православної Церкви України сподобився очолити хоростасію в Патріаршому храмі святого Георгія на Фанарі, яку зазвичай очолює Патріарх. Хоростасія – це служіння, яке звершує священик і диякон у присутності та з благословення архієрея, який стоїть на троні, очолюючи його. Така традиція існує у Вселенському Патріархаті для низки урочистих служб", - пояснив митрополит.

Нинішня служба була присвячена вшануванню перенесення мощей святителя Йоана Золотоустого, архієпископа Константинопольського. 

Фото: Facebook/Митрополит Епіфаній

Фото: Facebook/Митрополит Епіфаній

Фото: Facebook/Митрополит Епіфаній

Нагадаємо, 27 січня Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній розпочав візит до Вселенського Патріархату (Стамбул, Туреччина).

Днями делегація Всеукраїнської Ради Церков та релігійних організацій мала першу зустріч із Папою Римським Франциском.

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