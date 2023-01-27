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Росіяни вдарили по Херсону й сусідньому селищу, є жертви

Прокуратура розпочала досудове розслідування воєнного злочину росіян.

Росіяни вдарили по Херсону й сусідньому селищу, є жертви
Фото: Херсонська обласна прокуратура

Російська армія вкотре обстріляла житлові квартали Херсона та Херсонського району.

Як повідомили в обласній військовій адміністрації, уламками від російського снаряду у Суворовському районі був понівечений автомобіль, у салоні якого перебували чоловік та жінка. Чоловіка забрала "швидка", а жінка загинула на місці.

Також окупанти обстріляли селище Комишани. Тут отримали пораненні троє осіб. 25-річна дівчина від отриманих ран померла.

За інформацією прокуратури, декількох осіб було госпіталізовано з тяжкими травмами. 

Від обстрілів пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, серед яких лікарня і житлові будинки.

Наразі прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Фото: Херсонська обласна прокуратура

Нагадаємо, протягом п’ятниці, 27 січня, російські військові обстрілювали прикордоння Чернігівської та Сумської областей з різних видів озброєння.

Також загарбники завдали ударів із реактивних систем залпового вогню по Бахмуту, Часовому Яру та с. Парасковіївка Бахмутського району. Загинула людина, ще четверо поранені.

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