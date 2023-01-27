​Повітряні сили знищили на сході України штурмовик Су-25 і вертоліт ворога

У п’ятницю, 27 січня, авіація Збройних сил ліквідувала на Східному напрямку російський штурмовик Су-25 та гелікоптер.

Про це повідомляє у Telegram СтратКом ЗСУ.

“Сьогодні на Східному напрямку нашими підрозділами було знищено літак Су-25 та гелікоптер невстановленого поки що типу. За останній тиждень спостерігається масове зменшення кількості одиниць авіаційної техніки противника”, – йдеться у повідомленні.

У СтанКомі зазначили, що вдале знищення російської авіаційної техніки свідчить про високий рівень майстерності наших військових разом із низьким рівнем підготовки наявного льотного складу противника.

“Оскільки переважну більшість досвідчених і професійних льотчиків ВКС РФ ЗСУ вже відправили до пекла”, – зауважили у СтратКомі ЗСУ.

Нагадаємо, за добу, 25 січня, авіація ЗСУ знищила два штурмовики Су-25 і вертоліт Ка-52 ворога.