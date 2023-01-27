Євангеліє видано у формі апракосу. Апракос — різновид Євангелія, в якій текст організований не в природному порядку книг, а календарно, згідно з тижневими церковними читаннями.

Фото: LB.ua

Сьогодні, 27 січня, у Ставропігії Вселенського патріархату в Україні (постійне представництво Константинопольського патріарха в Києві) презентували новий переклад Четвероєвангелія, богослужбову версію. Також можна завантажити безкоштовну електронну версію богослужбового Євангелія.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua з місця події.

На події були присутні представники Православної Церкви України, Української Православної Церкви та Української Греко-католицької Церкви.

Євангеліє видано у формі апракосу. Унікальність полягає в тому, що українська версія у такій формі не видавалась більше кількох століть.

Видання апракосу українською мовою має на меті познайомити православних українців з такою структурою богослужбового тексту.

Наклад першого видання - тисяча екземплярів. Пріоритетна аудиторія для розповсюдження - священнослужителі.

Частина накладу зарезервована для капеланів ЗСУ.

Презентоване Євангеліє коштом УПЦ США Вселенського Патріархату.

Безкоштовну електронну версію богослужбового Євангелія (апракосу) у форматі EPUB можна завантижити за посиланням.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Нагадаємо, нещодавно предстоятель ПЦУ Епіфаній зустрівся з Вселенським Патріархом Варфоломієм у Стамбулі. Зокрема, предстоятель ПЦУ був присутній на заході, присвяченому Міжнародному дню пам’яті Голокосту, який відбувся в Італійському культурному інституті в Стамбулі.