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У Києві презентували новий переклад Четвероєвангелія

Євангеліє видано у формі апракосу. Апракос — різновид Євангелія, в якій текст організований не в природному порядку книг, а календарно, згідно з тижневими церковними читаннями.

Фото: LB.ua

Сьогодні, 27 січня, у Ставропігії Вселенського патріархату в Україні (постійне представництво Константинопольського патріарха в Києві) презентували новий переклад Четвероєвангелія, богослужбову версію. Також можна завантажити безкоштовну електронну версію богослужбового Євангелія.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua з місця події. 

На події були присутні представники Православної Церкви України, Української Православної Церкви та Української Греко-католицької Церкви. 

Євангеліє видано у формі апракосу. Унікальність полягає в тому, що українська версія у такій формі не видавалась більше кількох століть. 

Видання апракосу українською мовою має на меті познайомити православних українців з такою структурою богослужбового тексту. 

Наклад першого видання - тисяча екземплярів. Пріоритетна аудиторія для розповсюдження - священнослужителі. 

Частина накладу зарезервована для капеланів ЗСУ. 

Презентоване Євангеліє коштом УПЦ США Вселенського Патріархату. 

Безкоштовну електронну версію богослужбового Євангелія (апракосу) у форматі EPUB можна завантижити за посиланням.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Нагадаємо, нещодавно предстоятель ПЦУ Епіфаній зустрівся з Вселенським Патріархом Варфоломієм у Стамбулі. Зокрема, предстоятель ПЦУ був присутній на заході, присвяченому Міжнародному дню пам’яті Голокосту, який відбувся в Італійському культурному інституті в Стамбулі.

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