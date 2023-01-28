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Унаслідок удару ворога по Костянтинівці загинули троє мирних людей

Пошкоджено будинки, готель, авто. 

Унаслідок удару ворога по Костянтинівці загинули троє мирних людей
Фото: Павло Кириленко в Telegram

Росія сьогодні вранці вдарила по Костянтинівці. Троє людей загинули, щонайменше двоє поранені.

Удару було завдано ракетами по житловому кварталу. Пошкоджено чотири багатоповерхівки, готель, гаражі та машини, повідомив у Телеграм голова Донецької ОВА Павло Кириленко. 

Фото: Павло Кириленко в Telegram

"На місці трагедії працюють рятувальники та правоохоронці – допомагають людям та ретельно документують черговий злочин російських окупантів на нашій землі – зло неодмінно буде покаране", – зазначив він.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські окупанти завдали 10 ракетних ударів, один з них – по цивільній інфраструктурі Запоріжжя, і 26 авіаційних ударів та здійснили 81 обстріл з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних обєктах у місті Очакові.

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