Дезінформація в російських повідомлення часто відбувається через поєднання навмисної брехні, дозволеної вищим керівництвом, і передачі неточних звітів нижчими посадовими особами, які прагнуть применшити свої недоліки в російській культурі "звинувачувати і звільняти".

Різниця між кількістю втрат, яку визнала Росія, та ймовірною справжньою загальною кількістю загиблих унаслідок удару по місцю дислокації окупантів у Макіївці вказує на поширену присутність дезінформації в російських публічних оголошеннях.

Справжня кількість втрат під час удару 1 січня, ймовірно, складає понад 300 осіб. Більшість із них, швидше за все, вбиті або зниклі безвісти, а не поранені, йдеться у повідомленні міністерства оборони Великої Британії в твіттері.

Офіційно ж РФ визнала лише 89 загиблих. Можливо, російські посадовці усвідомили, що уникати коментарів про цей удар неможливо.

Дезінформація в російських повідомлення часто відбувається через поєднання навмисної брехні, дозволеної вищим керівництвом, і передачі неточних звітів нижчими посадовими особами, які прагнуть применшити свої недоліки в російській культурі "звинувачувати і звільняти".

У новорічну ніч у будівлі ПТУ в окупованій Макіївці пролунав вибух. СтратКом ЗСУ повідомив, що внаслідок удару по місцю базування мобілізованих окупантів загинули 400 осіб, ще близько 300 були поранені. Росія спочатку визнала загибель 63 осіб, що все рівно було визнанням найбільшої одночасної втрати, а потім заявила, що померли 89 осіб.