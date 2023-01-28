Єврокомісія пропонує обмежити ціни на дизель із РФ на рівні $100, на мазут – до $45

Урядові посли країн Євросоюзу в пʼятницю збиралися для обговорення обмеження цін на російські нафтопродукти, що має набути чинності 5 лютого. Але рішення не було ухвалено, переговори продовжаться наступного тижня, пише Reuters із посиланням на дипломатів.

У четвер Європейська комісія запропонувала ЄС встановити обмеження ціни на преміальні російські нафтопродукти, такі як дизель, у 100 доларів за барель, а на продукти зі знижкою, такі як мазут, – $45 за барель. Уряди ЄС мають узгодити максимальні ціни.

"Зустріч завершена. Пропозиції від Комісії були обговорені, їх розглянуть додатково протягом тижня", – сказав один із дипломатів.

Раніше міністерка фінансів США заявила, що західні країни працюють над структуруванням граничних цін на російські нафтопродукти, але ринки складні і є ймовірність, що все піде не за планом. Єллен сказала, що встановлення нових граничних цін виявилося "складнішим", ніж для сирої нафти, враховуючи діапазон різних продуктів нафтопереробки та структуру цін, а також важливість забезпечення постійних поставок російського дизельного палива на ринок.