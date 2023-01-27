В результаті теракту в Єрусалимі загинули сім людей

Щонайменше семеро людей загинули і ще 10 отримали поранення в результаті теракту в синагозі в районі Неве-Яаков в Єрусалимі.

Про це повідомляє Jerusalem Post.

Зазначається, що терорист був убитий силами безпеки після спроби втечі.

Терорист відкрив вогонь по людям, які виходили з синагоги після п'ятничної вечірньої молитви.

Повідомляється, що терорист був членом ХАМАС. Поліція обшукує територію на предмет нових терористів.

Як повідомив один із служителів синагоги, поліція не прибувала на місце події протягом 20 хвилин, вони не повірили тим, хто дзвонив, і вважали, що шум вийшов від пострілів у повітря з прилеглих районів східного Єрусалиму.

Медики надають допомогу на місці нападу, зокрема десяткам людей у стані шоку.

Фото: Jerusalem Post

Нагадаємо, сьогодні, 27 січня, близько 8:30 за бакинським часом стався збройний напад на посольство Азербайджанської Республіки в Ірані. 50-річний нападник відкрив вогонь з автомата Калашникова по посту охорони, було вбито начальника служби безпеки. Також поранено двох охоронців посольства.