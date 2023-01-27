​Орбан: Угорщина накладе вето на санкції ЄС проти російської ядерної енергетики

Прем'єр наголосив, що проце "не може бути й мови".

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт накладе вето на будь-які санкції Європейського Союзу проти Росії, що стосуються ядерної енергетики.

Про це повідомляє Reuters.

"Ми не дозволимо реалізовувати план включення атомної енергетики в санкції. Про це не може бути й мови", - сказав Орбан.

Раніше аналогічну заяву зробив також міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто. 23 січня на зустрічі глав МЗС країн-членів ЄС він сказав, що його держава не підтримає санкції проти ядерної енергетики РФ.

"Ми не підтримаємо жодного кроку, навіть найменшого, який обмежує угорсько-російську ядерну співпрацю", - сказав Сіярто.

Угорщина, яка є членом ЄС, неодноразово критикувала санкції проти РФ через її вторгнення в Україну, заявляючи, що вони начебто не змогли суттєво послабити країну-агресорку. Натомість, керівництво Угорщини стверджує, що санкції нібито знищують європейську економіку.

У 2014 році "Росатом" і Будапешт уклали угоду про будівництво в Угорщині двох нових атомних реакторів. На сьогодні збудована ще за радянських часів АЕС у місті Пакш має чотири реактори, тож якщо додати ще два сучасних реактори, це дозволить подвоїти її потужність. Очікується, що обидва реактори будуть готові до роботи у 2030 році.

Нагадаємо, Україна закликала 27 країн-членів ЄС включити російську державну атомну енергетичну компанію "Росатом" до санкційного списку.

У березні Угорщина не підтримувала санкції ЄС проти Росії у галузі енергетики, а також виступала проти безпольотної зони над Україною та миротворчої місії, яку пропонувала Польща.