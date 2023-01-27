Головне за ніч. П'ятниця, 27 січня

Відбиті атаки противника на Донбасі, нічні ворожі обстріли, аудитори зі США в Києві, нові антиросійські санкції, вибухи на ЗАЕС.

Ніч у більшості регіонів минула значно спокійніше, ніж попередня, однак не слід втрачати пильність.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Площанка, Невське і Червонопопівка Луганської області та Верхньокамянське, Парасковіївка, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Невельське, Мар’їнка і Вугледар на Донеччині.

Наша авіація минулої доби завдала вісьмох ударів по районах зосередження противника, а також удару по позиції його зенітно-ракетного комплексу. Крім того, збито три ворожих розвідувальних БпЛА. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили чотири пункти управління, район зосередження живої сили противника, два райони зосередження артилерії, склад боєприпасів та два інших важливих ворожих об’єкта.

Ворог завдав 44 авіаційних ударів, 18 із них - з використанням БпЛА типу Shahed-136. Усі дрони-камікадзе збиті. Здійснив 70 пусків ракет, 47 з яких було знищено. Також здійснив 125 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. На превеликий жаль, внаслідок ворожих ударів загинули мирні жителі та зруйновано цивільні об’єкти.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 27 січня - в нашій новині.

Російські окупанти в ніч на 27 січня обстріляли з РСЗВ Нікопольський район Дніпропетровської області. Ворог випустив до півсотні снарядів по Миронівській громаді.

Унаслідок обстрілів пошкоджено магазин, пекарню, салон краси, повідомив у Telegram голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Також зачепило з десяток житлових будинків і господарських споруд, газогони, лінії електропостачання. Люди неушкоджені", - зазначив Лукашук.

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомляють про потужні вибухи за межами Запорізької АЕС.

“Майже щодня в останні дні та тижні команда МАГАТЕ з ядерної безпеки та безпеки на станції повідомляла про такі події в штаб-квартиру у Відні”, - зазначає пресслужба МАГАТЕ.

Деякі вибухи відбуваються на певній відстані від ЗАЕС, інші здаються набагато ближче до самого об’єкта.

“Вчора приблизно о 10 годині ранку за місцевим часом пролунали вісім сильних вибухів, які спричинили вібрацію вікон офісів заводу, а сьогодні було чутно ще більше”, - зазначили в МАГАТЕ.

Генеральний директор агентства Рафаель Гроссі сказав, що ознаки бойових дій поблизу ЗАЕС підкреслюють життєво важливе значення впровадження зони ядерної безпеки та захисту навколо неї.

Цього тижня в Києві разом із представниками Світового банку і експертами-консультантами працюють аудитори зі США, які перевіряють цільовість використання фінансової та безпекової допомоги американців Україні.

Про це пише CNN з посиланням на заступницю держсекретаря з політичних питань Державного департаменту Сполучених Штатів Вікторію Нуланд.

Коментарі Нуланд прозвучали на тлі заяв конгресменів-республіканців щодо необхідності додаткового нагляду, коли йдеться про підтримку США України. Адміністрація у відповідь заявила про контроль ситуації.

Зазначимо, аудитори прибули до української столиці тоді, коли президент США Байден оголосив про надання танків Abrams. А минулого тижня Пентагон оприлюднив пакет безпекової допомоги Україні на 2,5 мільярда доларів, включно з броньованими машинами Stryker і бойовими автомобілями Bradley.

Нагадаємо, речник Держдепартаменту Нед Прайс заявив, що нещодавні корупційні скандали в Україні, які, зокрема, призвели до відставки заступника міністра оборони, не стосувалися допомоги США.

Японія оголосила про нові санкції проти російських компаній і фізичних осіб, а також торгові обмеження.

“У п'ятницю Японія оголосила про додаткові санкції у відповідь на останні дії Москви в Україні, заборонивши експорт до Росії ключових стратегічних товарів і заморозивши активи десятків осіб”, – пише Reuters.

Згідно з інформацією міністерства торгівлі, Японія забороняє постачання до Росії товарів 49 компаній, які можуть бути використані для посилення військового потенціалу, включно з напівпровідниковим обладнанням та компонентами, газорозвідувальним обладнанням, водометами, роботами, генераторами електроенергії, вибуховими речовинам, а також вакцинами та медичним обладнанням.

Під обмеження потрапили, серед інших, авіабудівна компанію АТ "Іркут Корп" і виробник зенітних ракет, московський завод "Авангард".

Окрім того, Японія заморозила активи ще трьох організацій і 22 росіян, а також 14 “промосковських осіб, пов’язаних з “анексією” південного сходу регіону України”.

Санкції запроваджено зокрема проти дитячої омбудсманки Марії Львової-Бєлової, голови ЦВК Росії Елли Памфілової, віцепрем'єрів Дмитра Чернишенка та Андрія Білоусова і заступника міністра оборони Михайла Мізинцева.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!