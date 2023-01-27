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Біля ЗАЕС чутно вибухи, - МАГАТЕ

Про вибухи експерти останнім часом повідомляли майже щодня.

Біля ЗАЕС чутно вибухи, - МАГАТЕ
Фото: EPA/UPG

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомляють, що за межами Запорізької АЕС сталися потужні вибухи.

Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ.

“Майже щодня в останні дні та тижні команда МАГАТЕ з ядерної безпеки та безпеки на станції повідомляла про такі події в штаб-квартиру у Відні”, - йдеться у повідомленні. 

Деякі вибухи відбуваються на певній відстані від ЗАЕС, інші здаються набагато ближче до самого об’єкта. 

“Вчора приблизно о 10 годині ранку за місцевим часом пролунали вісім сильних вибухів, які спричинили вібрацію вікон офісів заводу, а сьогодні було чутно ще більше”, - зазначили в МАГАТЕ.

Генеральний директор агентства Рафаель Гроссі сказав, що ознаки бойових дій поблизу ЗАЕС підкреслюють життєво важливе значення впровадження зони ядерної безпеки та захисту навколо неї. 

Така зона допомогла б захистити ЗАЕС, упевнившись, що вона не є ціллю, а також не використовується для атак з майданчика.

“Я вже кілька місяців закликаю створити зону охорони ядерної безпеки на Запорізькій атомній електростанції. Я вдячний за потужну підтримку, яку я отримав від багатьох світових лідерів, у тому числі в Європі, але потрібно більше. Ми не можемо зупинитися”, – сказав Гроссі у Європарламенті, і нагадав, що переговори з Україною та Росією були складними, оскільки торкалися військових питань.

Нагадаємо, через дії російських окупантів на ЗАЕС зупинився унікальний повномасштабний тренажер, на якому відпрацьовують навички, необхідні для роботи на атомному об’єкті.

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