Танки західного виробництва на фронті буде підтримувати українська артилерія, - Резніков

Українська САУ “Богдана” калібру 155-мм успішно пройшла випробування на полі бою.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

“Міноборони не афішувало це, але весь минулий рік ми не припиняли закупівлі ОВТ у вітчизняних виробників. Там, де було можливо, у межах компетенції сприяли розгортанню у нових локаціях та збільшенню потужностей”, - написав міністр.

Він додав, що нові артсистеми Міноборони профінансувало ще навесні 2022 року.

“Танки західного виробництва, які надійдуть за кілька місяців, на фронті буде підтримувати українська – у всіх розуміннях цього слова - артилерія”, - пообіцяв Резніков.

Міністр наголосив, що минулого року Міноборони забезпечило, щоб у 2023 році максимальний обсяг коштів було спрямовано українським виробникам. Це стосується як форми, взуття та бронежилетів, так і БПЛА, важкої зброї і боєприпасів.

Олексій Резніков анонсував незабаром перші результати щодо БПЛА.

Нагадаємо, Державний концерн "Укроборонпром" налагодив серійне виробництво 82-мм мінометних мін на потужностях однієї з країн-членів НАТО.