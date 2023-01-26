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​У Міноборони заявили, що російська армія активно використовує мобільні крематорії

Так командування РФ приховує величезні втрати особового складу.

​У Міноборони заявили, що російська армія активно використовує мобільні крематорії
Ганна Маляр
Фото: Анна Стешенко

Російські окупанти активно використовують мобільні крематорії.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр з посиланням на дані Головного управління розвідки.

"Зокрема, в тилу передових позицій окупантів відмічається постійне переміщення близько п’яти таких крематоріїв. Кремації відбуваються без будь-якої ідентифікації та обліку тіл померлих окупантів", - розповіла Маляр.

За її словами,так російське командування приховує величезні втрати особового складу і продовжує застосовувати традиційну російську практику позбавлення сімей загиблих пільг та компенсацій, розрекламованих російською пропагандою.

Нагадаємо, у грудні українські військові вдарили по російській армії у районі тимчасово окупованого Токмака Запорізької області. У цьому місті працюють мобільні крематорії.

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