Головне за день. Четвер, 26 січня

Наслідки ворожого масованого ракетного удару, 17 збитих "шахедів", рішення ПАРЄ щодо спецтрибуналу для Росії та Білорусі, визнання групи Вагнера міжнародною злочинною організацією. Яким запам’ятається 337-й день повномасштабної війни.

Під час масованого ракетного удару 26 січня українська ППО збила 47 із 55 російських ракет, повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

“Держава-терорист РФ сьогодні завдала масованого ракетного удару по території України. Противник здійснив 55 пусків ракет повітряного та морського базування (Х-101, Х-555, Х-47 «Кинджал», «Калібр», Х-59) з літаків Ту-95, Су-35, МіГ-31К та кораблів з акваторії Чорного моря. Силами і засобами протиповітряної оборони Збройних Сил України знищено 47 крилатих ракет, 20 з них в районі столиці. Крім того, три з чотирьох керованих авіаційних ракет Х-59 не досягли своїх цілей”, - написав Залужний.

Він зазначив, що мета росіян залишається незмінною – психологічний тиск на українців та руйнування критичної інфраструктури.

Сьогодні через черговий масований обстріл України росіянами загинули щонайменше 11 людей. Також є постраждалі, повідомив речник Державної служби України з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий.

"Сьогодні в результаті терористичних атак РФ як дронами, так і ракетами були удари в 11 областях. Постраждали 11 людей і загинули також 11 осіб. Це інформація станом на 15:00", - сказав він.

Зокрема в Києві внаслідок падіння уламків ракети загинула людина, ще дві людини отримали поранення. У Запоріжжі внаслідок ракетного удару загинули три людини, ще семеро дістали поранення.

Через масований обстріл Росії 26 січня постраждало декілька магістральних підстанцій, повідомив голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький.

За його словами, всю ніч на 26 січня тривала атака дронами, вдень енергетична інфраструктура України потрапила під ракетні обстріли.

"Загинуло багато людей, на жаль. Загинув і наш колега, ще двоє співробітників нашої компанії отримали поранення", - розповів Кудрицький.

Він додав, що наразі ситуацію в енергосистемі стабілізували, найбільші проблеми залишаються тільки в Одеському регіоні.

"В інших регіонах країни ситуація вже стабілізована, ми перейшли до відключень за графіками. І це при тому, що сьогодні був масований обстріл, зокрема, постраждало декілька магістральних підстанцій", - зазначив очільник Укренерго.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби російські окупанти завдали 37 авіаційних ударів, 17 із них - з використанням БпЛА типу Shahed-136.

Усі "шахеди" вдалося збити. Також росіяни здійснили 59 пусків ракет, 47 з яких було знищено, та 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Вороги продовжують наступ на Бахмутському та Новопавлівському напрямках. На Лиманському та Авдіївському окупанти вели безуспішні дії з метою поліпшення тактичного положення. На решті напрямків загарбники обороняються.

Авіація Сил оборони завдала восьми ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також удар по позиції зенітно-ракетного комплексу ворога. Крім того, за добу українські захисники збили три розвідувальних БпЛА окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три пункти управління, район зосередження живої сили противника, район зосередження артилерії та два інших важливих військових об’єкта загарбників.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 26 січня – в новині.

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила рішення, яким затвердила свої вимоги щодо створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії: Росія і Білорусь спільно відповідатимуть за злочини. Російська офіційна риторика, яка використовується для виправдання повномасштабного вторгнення та агресії проти України, має ознаки публічного підбурювання до геноциду і може свідчити про геноцидний намір знищити українську національну групу як таку або принаймні її частину.

"Асамблея відзначає, що з'являється все більше доказів того, що російська офіційна риторика, яка використовується для виправдання повномасштабного вторгнення та агресії проти України, так званого процесу "деукраїнізації", має ознаки публічного підбурювання до геноциду або розкриває геноцидний намір знищити українську національну групу як таку або принаймні її частину", - йдеться у резолюції "Правові аспекти та аспект прав людини в агресії Російської Федерації проти України", ухваленій у четвер Парламентською Асамблеєю Ради Європи.

ПАРЄ нагадала, що Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього 1948 року, учасниками якої є як Україна, так і російська федерація, забороняє пряме та публічне підбурювання до вчинення геноциду та спроби вчинення геноциду.

Докладніше – в новині.

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США визнало групу Вагнера міжнародною злочинною організацією і запровадило санкції щодо фізичних та юридичних осіб, які пов'язані з цією ПВК.

"Співробітники Вагнера постійно займаються серйозною злочинною діяльністю. У світлі трансконтинентальної загрози, що походить від групи Вагнера, Міністерство фінансів одночасно перейменовує групу Вагнера відповідно до EO13667 за те, що вона несе відповідальність або бере участь у нападах на жінок, дітей або будь-яких цивільних осіб через скоєння актів насильства або викрадення, насильницького переміщення або нападів на школи, лікарні, релігійні об'єкти або місця, де цивільні особи шукають притулку, або вчиняє дії, які є серйозним порушенням або порушенням прав людини чи порушенням міжнародного гуманітарного права", - йдеться в повідомленні на сайті американського Мінфіну.

США також застосували санкції щодо шести фізичних і 12 юридичних осіб, які підтримують російські оборонні підприємства.

Кого саме внесли до списку – в новині.

Нардепа Миколу Тищенка через візит до Таїланду виключили одразу з партії та фракції, повідомила LB.ua голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

Тищенка також планують зняти з посади заступника голови партії "Слуга народу".

До слова, відповідно до статуту партії, для виключення з її лав необхідно рішення з’їзду. Або ж - заява за про вихід за власним бажанням.

Подробиці скандалу – в нашій новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!