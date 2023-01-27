На півночі України сьогодні сніжитиме

Температура вдень від 3° морозу до 2° тепла.

У п’ятницю, 27 січня в Україні буде хмарно з проясненнями.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Без опадів, лише у Карпатах, більшості північних областей невеликий сніг, на Одещині невеликі опади.

В Карпатах, Кіровоградській, Сумській Полтавській, Дніпропетровській та східних областях вранці подекуди туман.

Вітер північно-східний, на півночі країни південно-східний, 3-8 м/с.

Температура вдень від 3° морозу до 2° тепла, на Закарпатті та в Криму 4-9° тепла.

Стовпчики термометів у Київській області покажуть від 3° морозу до 2° тепла; у Києві – близько 0°.

Нагадаємо, у січні в Україні зафіксували два епізоди аномального тепла, були нові температурні рекорди.