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Кулеба поспілкувався з французькою колегою у підвалі Одеської опери

Причиною цьому стала повітряна тривога у місті.

Кулеба поспілкувався з французькою колегою у підвалі Одеської опери
Фото: Твіттер Дмитра Кулеби

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поспілкувався з французькою колегою Катрін Коллоною у підвалі Оперного театру в Одесі

Про це очільник МЗС написав у Твіттері.

“Ймовірно, вперше в історії міністри закордонних справ проводять переговори в підвалі Оперного театру. А причиною тому стала чергова сирена повітряної тривоги через загрозу російського ракетного удару по Одесі”, – зазначив Кулеба.

Водночас міністрам вдалося обговорити усі питання порядку денного.

 

Нагадаємо, 25 січня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з Верховним комісаром ООН у справах біженців Філіппо Гранді захист українців.

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