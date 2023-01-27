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Полк "Азов" залишається у складі Нацгвардії, до ЗСУ перейшов інший підрозділ (уточнено)

У МВС пояснили поширену раніше інформацію. 

Полк "Азов" залишається у складі Нацгвардії, до ЗСУ перейшов інший підрозділ (уточнено)
Фото: facebook/Андрій Білецький

Пресслужба Міністерства внутрішніх справ повідомила, що полк "Азов", бійці якого боронили зокрема Маріуполь, залишився у складі Національної гвардії. Бригадою в складі ЗСУ став інший підрозділ, йдеться у повідомленні міністерства. 

"Вчора багато українських медіа опублікували новини, в яких стверджувалося, що полк «Азов» НГУ став окремою бригадою у складі ЗСУ. Ця інформація не відповідає дійсності. Бригадою у складі ЗСУ став інший підрозділ. ОЗСП «Азов», полк «Азов» – підрозділ, який боронив Маріуполь, залишається формуванням Національної гвардії України МВС та веде бойові дії на південному напрямку", – йлеться у повідомленні.

Днями лідер Азовського руху Андрій Білецький заявмв, що підрозділ Сил спеціальних операцій “Азов” став Третьою окремою штурмовою бригадою у складі Сухопутних військ ЗСУ. 

“Наш бойовий шлях розпочинається з найскладнішого напрямку – на Бахмуті”, – написав він у своєму телеграм-каналі.

Білецький додав, що вирішальна битва у війні ще попереду і потребує нових масштабів.

Зазначимо, бригада була сформована на основі добровольчого загону територіальної оборони (ТрО) "Азов", що був створений у Києві 24 лютого 2022 року, в перші години повномасштабного російського вторгнення в Україну. Кістяком підрозділу стали ветерани ОЗСП "Азов" Національної гвардії України та представники Азовського руху.

Нагадаємо, патронатна служба "Янголи Азову" закликає не оприлюднювати жодної інформації стосовно обмінів чи полонених, наголошуючи, що публікації на цю тему значно погіршують умови перебування українських захисників у полоні.

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