"Найбільше боюся, що наша перемога стане нашою поразкою". Розмова з бійцем Олександром Ширшиним - тим, що читав Снайдера в окопі
"Найбільше боюся, що наша перемога стане нашою поразкою". Розмова з бійцем Олександром Ширшиним - тим, що читав Снайдера в окопі
Як держава заборонятиме УПЦ МП: розбір законопроєкту  
Як держава заборонятиме УПЦ МП: розбір законопроєкту  
​Бахмут. Gravity point
​Бахмут. Gravity point
Кількох нардепів від колишньої ОПЗЖ достроково позбавлять мандатів
Кількох нардепів від колишньої ОПЗЖ достроково позбавлять мандатів
Резніков відреагував на публікацію журналістами даних про закупівлю продуктів для ЗСУ
Резніков відреагував на публікацію журналістами даних про закупівлю продуктів для ЗСУ
В Офісі президента та уряді готуються відставки: звільняти збираються Тимошенка і Галущенка, – джерела
В Офісі президента та уряді готуються відставки: звільняти збираються Тимошенка і Галущенка, – джерела
Росія втратила ще 720 окупантів, пʼять танків і один катер (уточнено)
Росія втратила ще 720 окупантів, пʼять танків і один катер (уточнено)
Малюк і Буданов провели спільну нараду після скандалу щодо вбивства Кірєєва
Малюк і Буданов провели спільну нараду після скандалу щодо вбивства Кірєєва
ГоловнаСуспільствоЖиття

До п’ятниці в Україні переважно буде без істотних опадів

Наприкінці тижня у південно-західній частині дощ та мокрий сніг.

До п’ятниці в Україні переважно буде без істотних опадів
Фото: ДСНС

До 27 січня в Україні без істотних опадів, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Проте наприкінці тижня у південно-західній частині опади у вигляді мокрого снігу та дощу.

Завтра в Карпатах, 25-26 січня в більшості областей вночі та вранці місцями туман.Вітер північно-східний з переходом на південно-східний, 3-10 м/с.

Температура вночі 1-8° морозу, у північно-східних та східних областях 5-10°.

У середу та четвер 9-15° морозу, вночі на крайньому заході країни 0-2° тепла; вдень в Україні від 2° морозу до 4° тепла, на Закарпатті та в Криму 5-9° тепла.

Нагадаємо, у січні в Україні зафіксували два епізоди аномального тепла, були нові температурні рекорди. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також