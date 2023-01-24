Наприкінці тижня у південно-західній частині дощ та мокрий сніг.

До 27 січня в Україні без істотних опадів, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Проте наприкінці тижня у південно-західній частині опади у вигляді мокрого снігу та дощу.

Завтра в Карпатах, 25-26 січня в більшості областей вночі та вранці місцями туман.Вітер північно-східний з переходом на південно-східний, 3-10 м/с.

Температура вночі 1-8° морозу, у північно-східних та східних областях 5-10°.

У середу та четвер 9-15° морозу, вночі на крайньому заході країни 0-2° тепла; вдень в Україні від 2° морозу до 4° тепла, на Закарпатті та в Криму 5-9° тепла.

Нагадаємо, у січні в Україні зафіксували два епізоди аномального тепла, були нові температурні рекорди.