Польща офіційно попросить Берлін про танки “Leopard 2” для України , – Моравецький

Точних термінів запиту він не назвав.

Польща офіційно попросить у Берліна дозволу на постачання до України танків “Leopard 2” німецького виробництва.

Про це заявив у понеділок прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, пише Politico.

“Ми звертатимемося за таким дозволом”, – заявив Моравецький під час прес-конференції,.

Точних термінів запиту він не назвав.

Зазначимо, польський лідер зробив заяву після слів міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок у неділю про те, що Німеччина не перешкоджатиме Польщі, якщо країна попросить направити танки в Україну.

Однак у понеділок речник канцлера Німеччини Олафа Шольца припустив, що зауваження Бербок не відображають узгоджену позицію уряду. Будь-який майбутній запит Польщі про відправку танків “Леопард” має бути спочатку обговорено та вирішено Радою безпеки Німеччини, “скороченим” кабінетом міністрів, до якого входять Шольц, Бербок, а також кілька інших міністрів.

Існують “узгоджені процедури”, заявив речник Штеффен Хебестрейт, мабуть, припускаючи, що Бербок висловила свою власну думку, а не урядову лінію.

Нагадаємо, Моравецький заявив, що у Польщі припускають можливість створення коаліції з передачі Україні танків без Німеччини, якщо країна так і не погодиться на поставки Leopard 2.