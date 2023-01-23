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Внаслідок вибуху гранати у Хмельницькому загинули двоє людей

Постраждала жінка загинула під час надання допомоги.

Внаслідок вибуху гранати у Хмельницькому загинули двоє людей
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Хмельницькій області

Сьогодні, 23 січня, в одній із квартир на 8-му поверсі багатоповерхівки на вул. Львівське шосе у Хмельницькому вибухнула граната.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Хмельницькій області.

“У приміщенні правоохоронці виявили тіло чоловіка та жінку у вкрай важкому стані. Вона померла під час надання медичної допомоги”, - йдеться у повідомленні.

Як виявилось, від вибуху загинули 24-річний уродженець Шепетівського району та 51-річна місцева жителька. Вони разом працювали на одному із підприємств у Хмельницькому.

Під час огляду вибухотехніки виявили осколки гранати, ймовірно РГД-5.

Правоохоронці встановлюють обставини події, зокрема, з’ясовують, де загиблий взяв гранату та що стало причиною його вибуху.

Нагадаємо, у Дніпрі спецпризначенці КОРД затримали озброєного чоловіка, який кинув гранату в бік правоохоронців, підірвав у квартирі ще два боєприпаси та вчинив стрілянину.

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