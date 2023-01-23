У нього також вилучили автомат Калашникова.

У Дніпрі спецпризначенці КОРД затримали озброєного чоловіка, який кинув гранату в бік правоохоронців, підірвав у квартирі ще два боєприпаси та вчинив стрілянину.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

На щастя, ніхто не постраждав. Після шести годин перемовин поліцейські затримали зловмисника.

Як з'ясувалося - це 32-річний військовослужбовець, якого розшукували за крадіжку зброї. Він орендував квартиру на проспекті Гагаріна. Чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК. З місця події вилучили автомат Калашникова та фрагменти гранат.

Фото: facebook.com/PoliceDniproRegion

За даним фактом відкриті три кримінальні провадження: за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу.

Фото: facebook.com/PoliceDniproRegion

Фото: facebook.com/PoliceDniproRegion

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині затримали чоловіка з гранатами та тротилом.