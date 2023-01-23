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Естонія віддасть Україні всі свої 155 мм гаубиці, - посол

"Хочемо, щоб в інших країн не лишилося жодних виправдань, чому вони не можуть надати Україні необхідне озброєння".

Естонія віддасть Україні всі свої 155 мм гаубиці, - посол
Фото: Генштаб ЗСУ

Посол Естонії в Україні Каймо Кууск заявив, що його країна віддасть Україні всі 155 мм гаубиці.

Про це повідомила пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.

"Ми віддаємо всі наші 155 мм гаубиці Україні. І хочемо в такий спосіб створити прецедент, щоб в інших країн не лишилося жодних виправдань, чому вони не можуть надати Україні необхідне озброєння для перемоги у війні", - заявив Кууск.

У Генштабі нагадали, уряд Естонії ухвалив наступний і наразі найбільший пакет військової допомоги Україні загальною вартістю 113 млн євро. До нього увійдуть:

  • десятки гаубиць калібру 155 мм FH-70 та 122-мм D-30;
  • тисячі артилерійських снарядів калібру 155 мм;
  • сотні протитанкових гранатометів М2 "Карл-Густаф" із боєприпасами;
  • засоби підтримки артилерійських підрозділів.

Таким чином, загальна військова допомога Україні становить понад 1% ВВП Естонії. Крім того, Естонія продовжить надавати як базову, так і спеціалізовану підготовку військовослужбовцям Збройних Сил України.

Нагадаємо, раніше Естонія надавала Україні, зокрема, ПТРК Javelin, гаубиці, протитанкові міни та гранатомети, міномети, транспортні засоби, засоби зв'язку, медичне приладдя, засоби індивідуального захисту та сухпайки. Спільно з Німеччиною Естонія направила Україні два польові шпиталі та медичне приладдя вартістю близько 15 млн євро. Третій польовий госпіталь Естонія пожертвує спільно з Нідерландами та Норвегією, які виділили з цією метою 7,8 млн євро.

Напередодні Естонія разом із Латвією та Литвою також закликали Німеччину надати Україні танки.

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