Військовому керівництву доручено створити резерви особового складу, – президент

"Люди не просто важливі, а найважливіші".

Президент Володимир Зеленський заявив, що військове керівництво отримало завдання створити резерви, щоб українські військові мали змогу відновлювати сили після бойових дій.

Про це повідомляє сайт президента.

Глава держави зазначив, що військове керівництво отримало завдання створити резерви, щоб захисники мали змогу відновлювати сили після бойових дій.

"Тому що це складно з різних причин – і поранення, і психологічний стан. Він має бути нормальний", – розповів Зеленський на зустрічі зі студентами та викладачами КНУ імені Тараса Шевченка.

Президент зауважив, що він не може розкрити подробиць мобілізаційних процесів, але Ставка верховного головнокомандувача ухвалила відповідні рішення, і далі командувачі працюють над їх реалізацією на своїх напрямах.

За словами глави держави, найважливішим ресурсом української армії є особовий склад, який потрібно берегти.

"Люди не просто важливі, а найважливіші", – наголосив він.

Нагадаємо, президент вважає, що Україна може перемогти у війні з Росією у 2023 році.