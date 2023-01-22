Уряд Німеччини не буде проти, якщо Польща передасть Україні танки Leopard, – Бербок

Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок заявила про те, що уряд Німеччини не заперечуватиме, якщо Польща передасть Україні танки Leopard 2.

Про це повідомляє DW та французький телеканал LCI.

За запитання, що станеться у випадку, якщо Польща передасть Україні танки Leopard 2 без дозволу Німеччини, голова німецької дипломатії відповіла: "Це питання ще не ставилося, але якщо воно буде задане, ми не стоятимемо на шляху".

"Ми знаємо, наскільки важливі ці танки, і саме тому ми обговорюємо це зараз з нашими партнерами… Ми повинні переконатися, що життя людей будуть врятовані, а територія України звільнена", – додала Бербок.

L’Allemagne franchit un seuil inédit sur @LCI par la voix de la ministre A.Baerbock. Elle «ne s’opposerait pas» si la Pologne envoie les Léopards.

-J'ai bien entendu, vous avez dit, si les Polonais l'envoient, vous ne vous y opposeriez pas?

-A.Baerbock: Vous m'avez bien compris. pic.twitter.com/HGykBGhocL — Darius Rochebin (@DariusRochebin) January 22, 2023

При цьому журналіст уточнив: "Якщо поляки надішлють танки (Україні, – ред.), ви не заперечуватимете?" На що глава МЗС Німеччини відповіла: "Ви мене правильно почули".

Нагадаємо, у Польщі припускають можливість створення коаліції з передачі Україні танків без Німеччини, якщо країна так і не погодиться на поставки Leopard 2.