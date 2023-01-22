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67-річна жінка загинула від російського обстрілу на Харківщині

Вороги влучили у житловий будинок.

67-річна жінка загинула від російського обстрілу на Харківщині
Фото: Харківська ОВА

У неділю, 22 січня, у селі Петрівка Золочівської громади Харківщини через російські обстріли загинула 67-річна жінка.

Про це у Телеграм повідомила Харківська ОВА.

Вороги влучили у господарчі споруди та житловий будинок, а потім з танків обстріляли кладовище у селі Гур'їв Козачок.

Також сьогодні під обстрілами окупантів був Вовчанськ. Зафіксовано влучання у п’ятиповерхівку та приватний будинок із РСЗВ. 49-річний чоловік отримав поранення. Госпіталізований він у середньому стані. 

Фото: Харківська ОВА

Нагадаємо, що протягом суботи, 21 січня, російський ворог бив по Купʼянську, Вовчанську, Дворічній, Ветеринарному та інших населених пунктах Харківської області. У Ветеринарному поранення отримав 46-річний цивільний.

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