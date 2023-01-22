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Збройні сили завдали удару по профілакторію заводу, де розміщувалися “кадирівці”

Профілакторій заводу знаходиться в окупованому Стахові. 

Збройні сили завдали удару по профілакторію заводу, де розміщувалися “кадирівці”

Українські захисники завдали удару по профілакторію машинобудівного заводу на окупованій Луганщині, де росіяни облаштували шпиталь. 

Про це повідомляє управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Луганська область. Окупований Стаханов, він же Кадіївка. Вчора було завдано удару по колишньому профілакторію машинобудівного заводу високоточною зброєю. Знедавна російські окупанти зробили з нього VIP шпиталь в якому лікувалися виключно кадирівці. Більше не будуть!" - йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, що понад 300 поранених окупантів перебувають на лікуванні у хірургічному відділені міської лікарні Старобільська Луганської області. 

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