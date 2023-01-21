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У лікарні Старобільська на Луганщині перебуває понад 300 поранених окупантів

Росіяни переобладнують під свої військові шпиталі навіть дитсадки на захоплених територіях.

У лікарні Старобільська на Луганщині перебуває понад 300 поранених окупантів

Понад 300 поранених окупантів перебувають на лікуванні у хірургічному відділені міської лікарні Старобільська Луганської області. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ

Щоб лікувати своїх поранених військових, рашисти використовують не лише медичні заклади тимчасово захоплених населених пунктів, зокрема, Херсонської області, які вже переповнені, а й обладнують дитячі садочки під польові шпиталі. 

"У центральній лікарні населеного пункту Нижні Сірогози замінено усіх лікарів, там тепер лікують лише особовий склад російських окупаційних військ", - повідомили в Генштабі. 

Схожа ситуація і в Каланчаку. Тут росіяни звільнили місцевих лікарів, а на їхнє місце привезли медичний персонал із Криму. 

"Приходити до лікарні місцевим жителям заборонено", - додали в командуванні.

Нагадаємо, раніше в Антрациті на Луганщині окупанти вивезли вагітних з пологового будинку, щоб облаштувати там військовий шпиталь.

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