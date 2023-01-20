Міністр оборони України поспілкувався із німецьким колегою про танки

Під час зустрічі у Рамштайні відбулась розмова очільників оборонних відомств України та Німеччини.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

“Ми відверто поговорили про Leopard 2. Продовження буде”, - написав Резніков.

Він також привітав Бориса Пісторіуса із призначенням на посаду та подякував уряду та народу Німеччини за військову допомогу.

Congratulated 🇩🇪 DefMin Boris Pistorius @BMVg_Bundeswehr on the appointment to his new position.

We had a frank discussion on Leopards 2. To be continued.

I also thanked the 🇩🇪 Government and the 🇩🇪 people for their military assistance to 🇺🇦 and hospitality at #Ramstein 8 pic.twitter.com/pOnWhHuGos — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 20, 2023

Нагадаємо, Польща та Україна скликали на полях Рамштайну контактну групу країн, які володіють танками Leopard 2. Попри те, що Німеччина не ухвалила рішення про відправлення цих танків в Україну, польський міністр оборони Маріуш Блащак заявив - сподівається створити коаліцію держав, у яких є Leopard 2, щоби відправити їх до нашої держави. Наразі таких країн налічується 15.

Також міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив про надання Україні нового пакету військової допомоги на 1 млрд євро.