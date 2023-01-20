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Міністр оборони України поспілкувався із німецьким колегою про танки

Резніков анонсував продовження цієї розмови.

Міністр оборони України поспілкувався із німецьким колегою про танки
Фото: Twitter Олексія Резнікова

Під час зустрічі у Рамштайні відбулась розмова очільників оборонних відомств України та Німеччини.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

“Ми відверто поговорили про Leopard 2. Продовження буде”, - написав Резніков.

Він також привітав Бориса Пісторіуса із призначенням на посаду та подякував уряду та народу Німеччини за військову допомогу.

Нагадаємо, Польща та Україна скликали на полях Рамштайну контактну групу країн, які володіють танками Leopard 2. Попри те, що Німеччина не ухвалила рішення про відправлення цих танків в Україну, польський міністр оборони Маріуш Блащак заявив - сподівається створити коаліцію держав, у яких є Leopard 2, щоби відправити їх до нашої держави. Наразі таких країн налічується 15.

Також міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив про надання Україні нового пакету військової допомоги на 1 млрд євро.

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