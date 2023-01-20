Росіяни заборонили з 1 березня перетинати блокпости навколо Мелітополя без спеціальних перепусток

Ці "документи" можна отримати у так званій комендатурі тільки після надання своїх персональних даних.

Російські окупанти посилюють режимні заходи на тимчасово захоплених територіях Запорізької області.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, рашисти оголосили в Мелітополі, що з 1 березня буде заборонено перетинати блокпости навколо міста без спеціальних перепусток.

Ці "документи" можна отримати у так званій комендатурі тільки після надання своїх персональних даних.

Нагадаємо, раніше міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що загарбники закрили виїзд з окупованого Мелітополя, а жителі зникають після депортації.

У місті також стає більше російських військових та "гостей" із РФ, як використовують українську символіку, аби втертися в довіру до населення і виявляти патріотично налаштованих жителів.