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Росіяни заборонили з 1 березня перетинати блокпости навколо Мелітополя без спеціальних перепусток

Ці "документи" можна отримати у так званій комендатурі тільки після надання своїх персональних даних. 

Росіяни заборонили з 1 березня перетинати блокпости навколо Мелітополя без спеціальних перепусток
Фото: EPA/UPG

Російські окупанти посилюють режимні заходи на тимчасово захоплених територіях Запорізької області. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, рашисти оголосили в Мелітополі, що з 1 березня буде заборонено перетинати блокпости навколо міста без спеціальних перепусток.

Ці "документи" можна отримати у так званій комендатурі тільки після надання своїх персональних даних. 

Нагадаємо, раніше міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що загарбники закрили виїзд з окупованого Мелітополя, а жителі зникають після депортації.

У місті також стає більше російських військових та "гостей" із РФ, як використовують українську символіку, аби втертися в довіру до населення і виявляти патріотично налаштованих жителів.

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