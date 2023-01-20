Пентагон планує змінити динаміку війни в Україні без танків Abrams, - Reuters
Пентагон планує змінити динаміку війни в Україні без танків Abrams, - Reuters
Новий закон для уламків ОПЗЖ: як вигнати з парламенту агентуру Москви
Новий закон для уламків ОПЗЖ: як вигнати з парламенту агентуру Москви
Унаслідок падіння вертольота в Броварах загинули дитина і керівництво МВС, зокрема Денис Монастирський
Унаслідок падіння вертольота в Броварах загинули дитина і керівництво МВС, зокрема Денис Монастирський
Банка з павуками на тлі «СВО»: чим дихають російські еліти
Банка з павуками на тлі «СВО»: чим дихають російські еліти
Трагедія у Броварах: на борту гвинтокрила загинули 10 людей
Трагедія у Броварах: на борту гвинтокрила загинули 10 людей
У березні 2022 СБУ застрелила співробіника ГУР Кірєєва, який попередив Буданова про початок великої війни, – Wall Street Journal
У березні 2022 СБУ застрелила співробіника ГУР Кірєєва, який попередив Буданова про початок великої війни, – Wall Street Journal
Під час двох служб ПЦУ у Лаврі мали місце спроби провокацій
Під час двох служб ПЦУ у Лаврі мали місце спроби провокацій
Страшилки від Ілларіонова. А що насправді?
Страшилки від Ілларіонова. А що насправді?
ГоловнаСуспільствоВійна

Цьогоріч буде складно витіснити російські війська з України, - генерал США

На думку Міллі, війна Росії в Україні, швидше за все, "закінчиться переговорами", а не на полі бою.

Цьогоріч буде складно витіснити російські війська з України, - генерал США
Фото: EPA/UPG

Голова об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що цьогоріч буде складно витіснити російські війська з України, повідомляє CNN.

Міллі додав, що війна Росії в Україні, швидше за все, "закінчиться переговорами", а не на полі бою.

"З військової точки зору я, як і раніше, стверджую, що цього року буде дуже і дуже складно військовим шляхом витіснити російські війська з кожного дюйма окупованої Росією України", - зазначив Міллі на пресконференції після зустрічі Контактної групи підтримки України на авіабазі Рамштайн.

Американський генерал вважає, що українці "зможуть провести значну наступальну операцію", а наразі відбуватиметься "продовження оборони, стабілізація фронту".

Нагадаємо, нині у Рамштайні почалася зустріч Контактної групи з питань оборони України, в якій узяли участь глави оборонних відомств близько 50 країн.

Днями у Польщі відбулася зустріч Головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного та голови об’єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також