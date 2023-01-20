Цьогоріч буде складно витіснити російські війська з України, - генерал США

На думку Міллі, війна Росії в Україні, швидше за все, "закінчиться переговорами", а не на полі бою.

Голова об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що цьогоріч буде складно витіснити російські війська з України, повідомляє CNN.

Міллі додав, що війна Росії в Україні, швидше за все, "закінчиться переговорами", а не на полі бою.

"З військової точки зору я, як і раніше, стверджую, що цього року буде дуже і дуже складно військовим шляхом витіснити російські війська з кожного дюйма окупованої Росією України", - зазначив Міллі на пресконференції після зустрічі Контактної групи підтримки України на авіабазі Рамштайн.

Американський генерал вважає, що українці "зможуть провести значну наступальну операцію", а наразі відбуватиметься "продовження оборони, стабілізація фронту".

Нагадаємо, нині у Рамштайні почалася зустріч Контактної групи з питань оборони України, в якій узяли участь глави оборонних відомств близько 50 країн.

Днями у Польщі відбулася зустріч Головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного та голови об’єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі.