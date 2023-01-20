У Рамштайні почалася зустріч Контактної групи з питань оборони України

Участь у засіданні беруть глави оборонних відомств близько 50 країн.

На американській авіабазі "Рамштайн" у німецькій землі Рейнланд-Пфальц розпочалось восьме засідання Контактної групи з питань оборони України.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Ми, 50 держав, є сповнені рішучості підтримати Україну стільки, скільки треба.. . путін не розраховував на рішучість і України, … і нас. Це вирішальний момент для України та всього світу", - заявив, відкриваючи зустріч, головуючий на ній міністр оборони США Ллойд Остін.

Участь у засіданні беруть глави оборонних відомств близько 50 країн, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії генерал Марк Міллі і міністр оборони України Олексій Резніков.

Присутні вшанували пам’ять жертв катастрофи гелікоптера в Броварах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на сьогоднішній зустрічі США заохочуватимуть партнерів по НАТО надати Україні додаткові системи ППО і бронетехніку.

Напередодні міністр оборони Резніков показав шеврони українських військових підрозділів, які виставили на базі Рамштайн, та анонсував "чудові новини".

Минулого разу контактна група "Рамштайн" збиралася у листопаді. Її учасники заявили, що надалі підвищуватимуть оборонні можливості України.