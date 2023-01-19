Кількість постраждалих у ДТП біля Львова збільшилося до 36, серед них - діти
Кількість постраждалих у ДТП біля Львова збільшилося до 36, серед них - діти
Крім екіпажу вертольота, в Броварах загинули дитина й батьки біля дитсадка (оновлено)
Крім екіпажу вертольота, в Броварах загинули дитина й батьки біля дитсадка (оновлено)
Унаслідок падіння вертольота в Броварах загинули дитина і керівництво МВС, зокрема Денис Монастирський
Унаслідок падіння вертольота в Броварах загинули дитина і керівництво МВС, зокрема Денис Монастирський
У Броварах вертоліт впав біля дитячого садочка і будинку. Є загиблі і поранені (оновлено)
У Броварах вертоліт впав біля дитячого садочка і будинку. Є загиблі і поранені (оновлено)
Страшилки від Ілларіонова. А що насправді?
Страшилки від Ілларіонова. А що насправді?
Авіатроща в Броварах: серед загиблих – дитина і очільники МВС України
Авіатроща в Броварах: серед загиблих – дитина і очільники МВС України
ГоловнаСвіт

Мін'юст США планує у найближчі місяці розпочати передачу Україні конфіскованих російських активів

Щоправда ухвалений Конгресом закон не визначає шляхів для передачі всіх конфіскованих коштів.

Мін'юст США планує у найближчі місяці розпочати передачу Україні конфіскованих російських активів
Фото: Facebook/U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Міністерство юстиції США планує впродовж найближчих місяців розпочати процес передачі частини конфіскованих активів Росії на користь України, повідомляє "Укрінформ".

Цю процедуру здійснюватимуть через Державний департамент США.

За словами директора оперативної групи Міністерства фінансів США з питань виявлення та конфіскації незаконно зароблених активів Ендрю Адамса, Мін'юст отримав право передавати конфісковані кошти Держдепартаменту з метою надання допомоги Україні торік у грудні. Тоді Конгрес США ухвалив закон про держбюджет на 2023 рік, який підписав президент Джо Байден. У цьому законі передбачили відповідну можливість щодо російських активів.

"Закон не визначає шляхів для передачі всіх конфіскованих коштів, які можуть бути зібрані в результаті наших зусиль", - додав Адамс.

Наприклад, під це правило не підпадають активи, які вилучені у зв’язку з порушеннями експортного контролю.

На думку директора оперативної групи Міністерства фінансів США, конфісковані суми є "мізерними порівняно з ціною катастрофи, спричиненої Росією народу України на українській землі", але і вони стануть важливими для нашої держави. Адамс висловив сподівання, що перші передачі росактивів можуть відбутися у найближчі тижні та місяці.

Нагадаємо, Естонія розпочала підготовку до конфіскації заморожених російських активів.

До прикладу, заморожені Швейцарією російські активи становлять 7,2 млрд євро.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також