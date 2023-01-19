У МЗС України назвали політичною підлістю намір грузинського політика відновити авіарейси в Москву

“Тбілісі та Москва обмінюються реверансами на тлі непокараних злочинів Росії проти грузинського народу”.

Проросійська риторика голови грузинської провладної партії не відповідає духу дружній і стратегічних відносин України і Грузії.

Про це заявив у Facebook речник МЗС України Олег Ніколенко.

Він нагадав, що голова грузинської провладної партії виступив за відновлення прямого авіасполучення між Тбілісі та Москвою. Він зробив таку заяву у відповідь на похвалу з боку міністра закордонних справ РФ на адресу уряду Грузії щодо неприєднання до санкцій Заходу проти Росії за її агресію проти України.

“Тбілісі та Москва обмінюються реверансами на тлі непокараних злочинів Росії проти грузинського народу та окупації частини грузинської території. Ми також вважаємо, що подібна проросійська риторика не відповідає духу дружніх і стратегічних відносин України та Грузії, суперечить грузинському курсу на набуття членства в Європейському Союзі”, – наголосив Ніколенко.

Він додав, що “Україна – як на рівні уряду, так і на рівні народу – завжди стояла пліч-о-пліч з Грузією, особливо в одні із найтяжчих днів її історії. Відсутність дієвої солідарності з Україною з боку деяких політиків Грузії на тлі намагань Росії знищити українців в геноцидній війні є політичною підлістю”.

“Підтримка нашої держави з боку офіційної влади Грузії у протистоянні агресії Росії та деокупації української території відповідає інтересам не лише України, але й Грузії”, – зазначив речник МЗС.

Нагадаємо, віцепрем’єрка Грузії Тея Цулукіані заявила, що спроби втягнути Грузію у війну Росії проти України тривають, і це викликає жаль.